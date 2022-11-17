Липецкий регион привлек на 10% больше туристов в этом году

Фото предоставлено пресс-службой МТС.

Турпоток в регионе по сравнению с прошлым годом увеличился на 10%. Данными поделились аналитики МТС, изучив туристический поток в России в 2022 и 2021 году.

В целом в России в первом полугодии общий объем турпотока вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Лидером по росту интереса стал Дагестан – турпоток в этот регион вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.

Увеличился и горизонт планирования поездки: если в 2021 году россияне бронировали гостиницы в среднем за неделю до даты въезда, то в 2022 этот срок составляет десять дней. При этом, доля отелей в общем объеме бронирований сократилась на 8%. Эту часть туристов «перетянули» на себя объекты малого номерного фонда – мини-отели и гостевые дома: на них пришлось 17% от всех бронирований в январе-августе 2022 года.

«Туристическая отрасль сильно меняется, поэтому мы решили помочь путешественникам и предложили свой сервис бронирования отелей. На платформе МТС Travel уже доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России, включая большинство крупных липецких отелей. Мы уверены, что это повлияет не только на рост турпотока в регион, но и на развитие регионального туристического бизнеса. Вместе мы создадим целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – покупка билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренда авто, покупка билетов на концерты и многое другое», – пояснила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Методика

Исследование проведено сервисом маркетинговой аналитики МТС Исследования совместно с сервисом МТС Travel. Аналитика основана на обезличенных агрегированных данных о трафике на сервисы для организации путешествий, сайты туристических операторов, данных о бронированиях отелей, поисковых запросах и миграциях россиян в январе – августе 2021 и 2022 года.