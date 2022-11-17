Снегопад и до 1 градуса мороза обещают синоптики в Липецке 18 ноября

В пятницу в Липецке будет морозно и снежно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 18 ноября в Липецке будет морозно. Ночью около 3 градусов ниже ноля. Днем до 1 градуса со знаком минус. После обеда синоптики прогнозируют снегопад. Ветер северной четверти 8-10 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 745 мм рт.ст.

В субботу 19 ноября станет еще холоднее. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. В светлое время суток без изменений - до 1 градуса мороза. В первой половине дня солнечно, а к вечеру пойдет снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление продолжит расти, а потом начнет падать и составит 749 мм рт.ст.

Долгота дня 8 часов 32 минуты. Луна убывающая.