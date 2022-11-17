В Липецке 8 улиц останутся без света и 17 без воды в пятницу 18 ноября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 18 ноября в Липецке отключат свет и воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Советская, 66; Плеханова, 59; Угловая 26а; Каменный лог. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улица Булавина, Бабушкина, Третьякова, Курчатова и в садоводческих товариществах Светлана и Коммунальник. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Белянского, 8; Крупской, 5, 7, 12, 14, 16; Парковая, 2-10; Островского, 14, 15; Суворова, 1; Студеновская, 13а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 41, 45, 47; Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а, 63; Карьерная, 2.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Волжская, Лермонтова, Озерная, Карьерная, Елецкая, Павлова, Лескова, 9 Января, Раздольная. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Карьерная, 2; Парковая, 5; Раздольная, 8а и по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.