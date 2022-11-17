Липецкие хоккеисты набрали два очка в Саратове

Теперь 19 – 20 ноября наши парни сыграют на выезде с «Дизелистом». Начало матчей в 13:00. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

16 и 17 ноября в Саратове местный МХК «Кристалл» принимал липчан. Команды обменялись победами. Накануне выиграли наши земляки – 2:1. По разу хозяев огорчили Павел Копытин (12-я, 1:0) и Иван Бережной (50-я, 2:1). А сегодня саратовцы взяли реванш – 3:2. У гостей отличились Арсений Лащенов (32-я, 1:2) и Матвей Коковин (59-я, 2:3).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» НМХЛ лидирует «Тамбов» (30 очков). В ТОП-3 также входят пензенский «Дизелист» и «Кристалл» (по 25). У «Липецка» 18 баллов и шестое промежуточное место (шайбы – 36:39). Теперь 19 – 20 ноября наши парни сыграют на выезде с «Дизелистом». Начало матчей в 13:00.