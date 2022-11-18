Росавиация продлила запрет на полеты над Липецком до 27 ноября

Режим временного ограничения полетов продлили в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Аэропорт Липецка закрыли еще на неделю. Режим временного ограничения полетов продлили до 27 ноября 03.45 по московскому времени. Это касается 11 воздушных гаваней страны.

По данным пресс-службы Росавиации, также не работают аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджина, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпании перевозят пассажиров по альтернативным маршрутам, в том числе через Волгоград, Сочи, Москву, Минеральные Воды, Ставрополь.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в их расписании лучше уточнять на официальных сайтах.

Напомним, что липецкий аэропорт закрыли 24 февраля из-за ситуации вокруг Украины. Подробности здесь.