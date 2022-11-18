В Липецке стартует конкурс на лучшее украшение дома к Новому году 2023

Липчанам предлагают украсить свои дома к Новому году 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке запускают конкурс "Лучшее новогоднее украшение многоквартирного дома города". Организаторы приглашают поучаствовать всех желающих.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, заявку могут направить старшие по дому, представители инициативной группы, председатели ТОС, ТСЖ. Вместе с ней нужно приложить фотографии новогоднего оформления дома.

Заявку и снимки будут принимать с 10 по 16 декабря по адресу: Липецк, улица Советская, 68, кабинет 3. Или можно отправить по электронной почте: zagorskayaka@lipetskcity.ru. Подробности по телефону: 23-03-07.

Конкурсная комиссия оценит оформление входной группы, окон, фасада, холла, прилегающей территории. Также обратят внимание на уличные новогодние композиции, украшенные во дворе ели, есть ли элементы с символом наступающего 2023 года - кролика.

Итоги подведут с 17 по 25 декабря. Лучшие дома выберут в каждом округе города. Победители получат дипломы и призы. Дополнительная информация в положении о конкурсе.