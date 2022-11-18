За сутки на дороги Липецка высыпали более 700 тонн смеси против гололеда

В Липецке борются с гололедом Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают бороться с гололедом. В эту пятницу 18 ноября на улицах города дежурит более 50 единиц спецтехники.

Основное внимание - на посыпку дорог и пешеходных зон реагентами. Этим занимаются свыше 30 спецмашин и 110 дворников. Из остановочных и парковочных карманов вывозят снег. К этой работе привлекли 20 единиц техники.

По данным пресс-службы мэрии, за сутки специалисты израсходовали 100 тонн технической соли и 639 тонн пескосоляной смеси. В первую очередь обработали подъемы, спуски, мосты, а также дороги, по которым движутся автобусы.

Напомним, что согласно технологии, внести противогололедные материалы нужно в первые часы снегопада, чтобы не было наледи. Потом проезжие части подметают. Снег вывозят после того, как он перестанет падать.