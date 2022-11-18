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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 8:51

Под Липецком горели деревянная баня, сарай и кирпичный дом

Пожарные боролись с огнем в Грязинском и Воловском районах
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пожар в Воловском районе

Пожар в Воловском районе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 17 ноября в Грязинском районе Липецкой области вспыхнул пожар. В селе Анино загорелась деревянная баня и сарай. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте происшествия работали 3 спасательных расчета и 2 добровольца. Пламя уничтожило баню, повредило крышу и внутреннюю отделку надворной постройки. При этом пожарным удалось спасти дом от огня. Никто из жильцов не пострадал.

В селе Спасское Воловского района в жилом кирпичном доме сгорела крыша. А в Липецке в пожаре в многоквартирном доме огонь повредил мебель. Так-же в областном центре в районе проезда Потапова полыхал металлический вагончик.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".