Более половины россиян называют себя материалистами

Мнения россиян кардинально разделились: 39% наших сограждан считает, что оно как раз и есть в факте наполненности кошелька.

Накануне Международного дня философии (19 ноября) сотрудники банка «Открытие» провели опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

На вопрос, что для вас философия, чаще всего звучали ответы «самое важное знание об устройстве мира и человека», «то, что помогает легче пережить трудные времена» и «мои личные мысли». Лишь 14 % респондентов назвали философию «чем-то скучным и непонятным».

К слову, 55% считают, что им свойственно философское отношение к жизни – наиболее часто так отвечали жители Дальнего Востока, реже – ЦФО. Говоря же о собственных философских убеждениях, 54% опрошенных назвали себя материалистами.

В целом, 56% респондентов считают, что общие знания по философии - важный показатель уровня образования современного человека. А лучшим философом всех времен 38% опрошенных назвали Сократа, 20% - Канта, замкнул тройку «призеров» Платон (13%). Еще 11% считают лучшим философом Маркса, по 3% - Гегеля и Декарта. Другие философы суммарно набрали 7% голосов.