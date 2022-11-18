В ДТП с грузовиками под Липецком пострадал водитель МАЗа

Грузовики попали в ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 17 ноября в Грязинском районе Липецкой области столкнулись КамАЗ и МАЗ. ДТП случилось на автодороге Прибытково-Красная Дубрава. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 62-летний водитель первого грузовика. Его доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Маяковского 55-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в столб. Его 53-летняя пассажирка получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В Усмани на улице Ленина неизвестный на Ниве сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже водителя задержали. Им оказался 64-летний мужчина.

В Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков в аварию попали Рено и Мицубиси. 48-летнего водителя первой иномарки пришлось везти в больницу.