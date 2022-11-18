Прокуратура проверит покупку особняка в 39 миллионов в собственность Липецкой области

Прокуратура Липецкой области начала проверку после постов о покупке особняка за 39 млн в собственность региона. Информация о дорогостоящем доме появилась на днях в соцсетях.

Действительно, в августе этого года ОКУ "Управление по размещению госзаказа Липецкой области" на портале госзакупок разместило тендер на покупку индивидуального жилого дома в государственную собственность Липецкой области. Сумма - 39 900 000 рублей. В документах указано, что дом должен быть расположен не далее, чем в 25 км от Липецка в направлении Чаплыгинского шоссе. Общая площадь - не менее 350 кв.м., но и не более 400 кв.м.

- Проверка организована по информации в мессенджере Telegram о нарушениях при организации ОБУ «Эксплуатационно – технический центр управления делами Правительства Липецкой области» закупки дорогостоящей недвижимости в государственную собственность Липецкой области, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Если специалисты выявят нарушения, виновных привлекут к ответственности.