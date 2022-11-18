На здравоохранение Липецкой области в 2023 году направят 28 миллиардов рублей

В Липецком областном совете депутатов пройдут публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025. Заседание начнется 24 ноября в 10.00 в большом зале областного Правительства. Слушания также будут транслировать на официальном сайте облсовета и в соцсетях регионального парламента.

- Параметры бюджета должны учитывать все вызовы времени, - считает председатель облсовета Дмитрий Аверов. - Но в то же время наша основная задача – удержать социальную направленность. Все обязательства должны быть исполнены.

По словам Аверова, на социальную политику в 2023 году направят более 21 млрд рублей. Эти деньги пойдут на помощь молодым мамам, приемным и опекунским семьям, малоимущим, пенсионерам и тд. Также в приоритете работа здравоохранения. Расходы на эту сферу составят более 28 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, липчане могут поделиться своими предложениями и замечаниями по проекту бюджета с комитетом облсовета по экономике до 23 ноября включительно. Можно направить письмо по адресу: Липецк, площадь Ленина-Соборная, 1, либо написать на электронную почту oblsovet@lipetsk.ru.

Документы к слушаниям разместили на официальном сайте регионального парламента в рубрике "Законодательная деятельность" - раздел "Публичные слушания".