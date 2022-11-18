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НовостиОбщество18 ноября 2022 15:40

Холодную воду отключат в районе Сырского Рудника в Липецке в субботу

На сетях продолжаются ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В субботу 19 ноября в Липецке отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях. Советуем заранее сделать запасы.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся некоторые жители Сырского Рудника. Краны пересохнут по улице Ударников, 36, 36а, 37, 37а, 38, а также в частном секторе: улицы Минская, Смирнова, Рудничная, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Медицинская, Ударников, Поселковая, Жактовская, Паровозная.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №36 по улице Ударников. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.