Липчанка София Кузнецова завоевала серебро на международном турнире по пауэрлифтингу

В Туле проходят международные соревнования по пауэрлифтингу «Содружество наций». На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» за медали сражаются более 500 спортсменов, представляющих 60 регионов РФ и 14 стран мира. Турнир открытый, а это значит, что любой участник может заявиться не только в свою, но и в любую другую возрастную категорию.

Липчанка София Кузнецова заняла второе место в весовой категории до 47 кг в дисциплине «троеборье классическое». Воспитанница Андрея Аксёнова обновила два рекорда нашего региона – в приседании (97,5 кг) и в сумме (280 кг).