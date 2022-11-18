Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт18 ноября 2022 20:06

Липчанка София Кузнецова завоевала серебро на международном турнире по пауэрлифтингу

Спортсменка обновила два региональных рекорда
Алексей СЕРГУНИН

В Туле проходят международные соревнования по пауэрлифтингу «Содружество наций». На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» за медали сражаются более 500 спортсменов, представляющих 60 регионов РФ и 14 стран мира. Турнир открытый, а это значит, что любой участник может заявиться не только в свою, но и в любую другую возрастную категорию.

Липчанка София Кузнецова заняла второе место в весовой категории до 47 кг в дисциплине «троеборье классическое». Воспитанница Андрея Аксёнова обновила два рекорда нашего региона – в приседании (97,5 кг) и в сумме (280 кг).