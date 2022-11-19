Липецкие спортсмены стали вторыми на первенстве России по пулевой стрельбе

Николай Звягинцев, Данил Пономарёв и Антон Новиков. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе комплекса пулевой стрельбы АНО «Спортивный центр «Динамо» собралось рекордное количество участников – около 500 спортсменов из 50 регионов страны. Завершились соревнования упражнением «пневматическая винтовка, 10 м, команда».

Серебряными призёрами стали воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва имени А.М. Никулина» Николай Звягинцев, Данил Пономарёв и Антон Новиков.

Пулевая стрельба – один из самых популярных видов спорта в нашем регионе, которым занимаются около четырех тысяч человек. Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации Федерации пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России» в Липецкой области образовано в 2004 году.