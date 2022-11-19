Липецкие волейболистки проиграли в Подмосковье

25 ноября в 9-м туре наши девушки сыграют дома с «Минчанкой» (девятое место, семь очков). Начало встречи в 18:00. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Волейбольный клуб «Липецк» в рамках 8-го тура регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд в Суперлиге гостил в Одинцово. Матч вызывал повышенный интерес у поклонников обеих команд, так как 13-я команда турнира принимала 14-ю. Битва аутсайдеров ожидалась нешуточной. И матч получился ярким, правда, нашим девушкам он снова не принес радости. Выиграв первую партию 27:25, липчанки легко проиграли две следующие – набрав 15 и 18 очков соответственно. И хотя гости смогли выправить ситуацию (25:15), в решающей партии успеха добились хозяйки паркета – 15:13 и итоговые 3:2.

После восьми туров с 20-ю очками лидирует московское «Динамо». Следом располагается саратовский «Протон», казанский «Динамо-Ак Барс», челябинский «Динамо-Метар» и калининградский «Локомотив» (по 18). «Липецк» с двумя баллами и без единой победы в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 25 ноября в 9-м туре наши девушки сыграют дома с «Минчанкой» (девятое место, семь очков). Начало встречи в 18:00.