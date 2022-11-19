Липецкие хоккеисты потерпели разгромное поражение в Пензе

Какая боль, Пенза - Липецк - 7:0. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Пензе местный «Дизелист» принимал МХК «Липецк». Обменявшись победами в Саратове с «Кристаллом» (2:1 и 2:3), наши парни рассчитывали дать бой еще одному фавориту турнира. Но возможности не поспели за желаниями. Более того, подопечные Андрея Лунева были попросту уничтожены – 0:7. Так крупно в этом сезоне липчане еще не проигрывали.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» НМХЛ лидирует «Тамбов» (30 очков). В ТОП-3 также входят «Дизелист» (27) и «Кристалл» (25). У «Липецка» 18 баллов и шестое промежуточное место (шайбы – 36:46). Теперь завтра, 20 ноября, наши земляки проведут повторную встречу в Пензе. Начало в 13:00.