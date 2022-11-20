Липецкий ЛКС крупно проиграл «Норильскому никелю»

На 23-й минуте Физад Низамутдинов забил единственный гол ЛКС – сделал счет 1:3. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Накануне, 19 ноября, в спорткомплексе «Атлант» состоялся первый матч 1/4 финала Кубка страны по мини-футболу. Местный ЛКС принимал на своем паркете «Норильский никель». На предыдущей стадии липчане выбили из турнира представителя Суперлиги – «Тюмень», но справиться с еще одним превосходящим по классу соперником не смогли. На 23-й минуте Физад Низамутдинов забил единственный гол ЛКС – сделал счет 1:3. Во втором тайме норильчане провели еще три результативные атаки. Итог матча – 6:1 в пользу «Норильского никеля».

- Думаю, сегодня хромала игровая дисциплина, - поделился эмоциями Низамутдинов. - Допускали глупые ошибки, плохо действовали на стандартах, добиваниях. Всё не в нашу пользу. Быстро пропустили, это сказалось. Давали сопернику контролировать мяч, нам было тяжело отобрать в прессинге, приходилось садиться на свою половину и играть от обороны. Завтра сыграем лучше, более ответственно и сконцентрировано. Конечно, разница чувствуется. Опытные игроки, из сборной России, легионеры, они уверены в себе. Но мы тоже постараемся завтра сыграть лучше. Битва продолжается, ещё ничего не потеряно.

Теперь сегодня, 20 ноября, команды проведут повторный матч в «Атланте» (Копцевы Хутора, ул. Котовского, 1В). Начало игры в 13:00.