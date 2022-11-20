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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 8:35

В Липецке полицейские поймали пьяного 18-летнего водителя

Парень нарушил ПДД не в первый раз
Анна ГРЕБЕНКИНА

Липецкие полицейские поймали злостного нарушителя правил дорожного движения. Поздней ночью 15 ноября на ул. 15 микрорайон экипаж отдельной роты ДПС остановил «Ладу Приору». Ею управлял 18-летний горожанин. Внешний вид и поведение говорили о том, что парень пьян. Однако от прохождения освидетельствования он отказался.

Во время оформления документов автоинспекторы выяснили, что водитель уже садился пьяным за руль. В декабре прошлого года его привлекали к ответственности. За отказ от освидетельствования молодого человека оштрафовали на 30 тысяч. Также на него завели административные дела за управление машиной без регистрации и страховки.

Теперь дознаватель отдела полиции № 3 УМВД Липецка возбудил уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Парню грозит до двух лет лишения свободы.