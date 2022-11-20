МХК "Липецк" за 120 минут не смог ни разу огорчить «Дизелист»

26 и 27 ноября липецкие хоккеисты примут на своем льду тамбовских «волков». Начало матчей в 17:00. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Пензе местный «Дизелист» принимал МХК «Липецк». После разгромного поражения в первой встрече (0:7) наши земляки надеялись взять реванш. Но, увы. Они не то, что вызов «Дизелисту» не смогли бросить, они вновь опростоволосились по полной программе. Как и днем ранее, липчане не сумели организовать ни одной результативной атаки. Итог – 4:0 в пользу пензенского клуба. И по сумме двух матчей – ужасающие 11:0 не в нашу пользу.

- По большому счёту не могу упрекнуть своих ребят в желании, но мы уступили в первую очередь в качестве, - признал после финальной сирены наставник гостей Андрей Лунев. - Соперник был сильнее в реализации. Мы очень много ошибались. Практически, близко к 100 процентам, что команда соперника реализовала все наши ляпы, все наши недочёты. Тем не менее, если абстрагироваться от счёта, с моей точки зрения, мы не уступили ни в движении, ни в борьбе. И создали, думаю, что достаточно моментов. Вратари соперника были сильнее наших нападающих.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» НМХЛ лидирует «Тамбов» (30 очков). В ТОП-3 также входят «Дизелист» (29) и саратовский «Кристалл» (25). У «Липецка» 18 баллов и шестое промежуточное место (шайбы – 36:50). Теперь 26 и 27 ноября липецкие хоккеисты примут на своем льду тамбовских «волков». Начало матчей в 17:00.