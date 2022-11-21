Под Липецком ищут пенсионерку в темно-синем пуховике с мехом

В Липецком районе пропала пенсионерка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецком районе ищут пенсионерку. 71-летняя Мельникова Нина Александровна пропала в селе Сырское в конце прошлой недели. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", 18 ноября около 10.30 она ушла из дома по улице Калинина. С того момента ее больше не видели.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, стрижка каре, седые волосы.

Была одета: темно-синий пуховик с капюшоном с мехом песца, голубая вязаная шапка, черные брюки, темно-коричневый свитер, черные сапожки, черная сумка.

Просьба ко всем, кто видел Нину Мельникову или знает, где она может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта - ppdlip@mail.ru.