Липецкие автоинспекторы помогли довезти женщину в роддом через утренние пробки

Липецкие автоинспекторы сопроводили роженицу в больницу Фото: принтскрин видео.

В Липецк сотрудники ГИБДД помогли доставить беременную женщину в роддом. 15 ноября на 303-м километре автодороги Липецк-Тамбов к ним обратился водитель. Он сообщил, что у его пассажирки начались роды. Автомобилист переживал, что из-за утренних пробок в городе они не успеют добраться до медучреждения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, старший лейтенант Виктор Бауирн и лейтенант Илья Барабанцев включили световые и звуковые сигналы и сопроводили машину до роддома. Там они передали женщину в руки врачей. Чуть позже на свет появилась замечательная девочка.

Кстати, старший лейтенант Виктор Баурин уже не первый раз оказывается в подобной ситуации. В мае 2017 года он вместе с напарником также помогал добраться женщине до роддома. Доехать до учреждения они успели, вот только роды начались прямо у входа. Полицейские не растерялись и помогали липчанке до прихода медиков. Баурин принял на руки малышку.