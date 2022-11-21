В пожаре в селе под Липецком сгорели 7 кур

В пожаре под Липецком погибли курицы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 19 ноября в Липецкой области загорелся жилой кирпичный дом. Пожар случился в поселке Добровольный Чаплыгинского района. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на месте работали 2 спасательных расчета и 2 добровольца. Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома и чердак на площади 78 кв.м. Пострадал 61-летний мужчина.

В тот же день в Липецке по улице Волгоградская сгорел гараж. А в Задонском районе – крыша кирпичного дома и внутренняя отделка по всей площади. В воскресенье 20 ноября в селе Хлевное по улице Свободы вспыхнул сарай. В огне погибли 7 кур. Пламя повредило пол строения на площади 2 кв.м.

Напомним, в случае происшествия звонить экстренным службам по номеру "112".