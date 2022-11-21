Под Липецком четверо пострадали в лобовом ДТП с ЗАЗ, который оторвался при буксировке

ДТП в Задонском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В пятницу 18 ноября в Задонском районе Липецкой области столкнулись ЗАЗ и Лада Веста. ДТП случилось в селе Кашары. ВАЗ-21099 буксировал ЗАЗ с 61-летним водителем за рулем. В какой-то момент трос оборвался и машина выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с легковушкой Вестой под управлением 33-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали водитель и 68-летняя пассажирка ЗАЗа, а также водитель и 7-летняя девочка Весты. Их с травмами доставили в больницу.

В тот же день в селе Березовка Данковского района неизвестный сбил 16-летнюю девушку. Нарушителя разыскали - им оказался 53-летний владелец ВАЗ-2109. А в Липецке на улице Мичурина 31-летний водитель Вольво наехал на 13-летнего подростка.

В субботу 19 ноября в Ельце 60-летняя женщина попала под колеса Лады Калины. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Радиотехническая. Пострадавшая в больнице.

В воскресенье 20 ноября в селе Фащевка Грязинского района столкнулись ВАЗ-2110 и КамАЗ. Травмы получила 59-летняя женщина-водитель легковушки. Медики оказали ей помощь и отпустили.