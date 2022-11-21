Следственный комитет начал проверку из-за смерти женщины, тело которой нашли за гаражами в Липецке

Следственный комитет начал проверку после того, как нашли тело пропавшей женщины. По версии следствия, ее обнаружили 19 ноября в районе улицы Архангельская за гаражами. Об исчезновении 48-летней женщины родственники заявили еще 11 ноября.

Следователь осмотрел место происшествия. Видимых следов насильственной смерти на теле несчастной не было. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Она установит причины смерти липчанки. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина вела асоциальный образ жизни. По результатам доследственной проверку примут процессуальное решение.

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