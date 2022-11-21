В Липецке осудят водителя Газели, который насмерть придавил пенсионерку на перроне Автовокзала

В Липецке будут судить водителя ГАЗели после смертельного ДТП на перроне Автовокзала Фото: "КП" Архив

В Липецке начинается судебный процесс над водителем грузовой ГАЗели, который насмерть придавил 62-летнюю пенсионерку на перроне Автовокзала. Его действия квалифицировали по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следствие установило, что мужчина был работником одного из липецких предприятий. Перед аварией он обращался к врачам, которые рекомендовали ему взять больничный, но он отказался. Во время предрейсового медосмотра он скрыл правду о своем самочувствии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента, из-за обострения болезни он потерял контроль над машиной, выехал на перрон и наехал на сидящих на скамейке мужчину и женщину. Последнюю спасти не удалось. Травмы мужчины расценили как тяжкий вред здорвью.