МЧС предупреждает о гололеде в Липецкой области 21 и 22 ноября

В Липецкой области ожидается гололед и налипание мокрого снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области ожидаются гололед и налипание мокрого снега. Спасатели предупреждают жителей региона об этих явлениях. Они могут появиться в ближайшие 1-3 часа, а также сохранятся в течение дня и ночи с 21 на 22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, липчан просят соблюдать правила безопасности при гололедице. Стоит подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон. На сухую подошву лучше наклеить лейкопластырь или изоленту. Также подошву можно натереть песком.

Передвигаться следует осторожно, наступая на всю подошву. Пенсионерам нужно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Падать правильно - сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.