Крыша дома и Рено сгорели в пожаре под Липецком

Под Липецком горели жилой дом и Рено Логан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 20 ноября в Грязинском районе Липецкой области вспыхнул пожар. В селе Казинка загорелся жилой кирпичный дом. С огнем боролись 4 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, огонь полностью уничтожил крышу дома и внутреннюю отделку на площади 5 кв.м. Также сгорел стоящий рядом со зданием автомобиль Рено Логан.

В тот день пожарные тушили еще один кирпичный дом с металлической крышей. В деревне Монаенки Краснинского района работали 2 спасательных отделения. Пламя повредило кровлю по всей площади. Также выгорела отделка комнаты на площади 15 кв.м. Никто из жильцов не пострадал.

Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру "112".