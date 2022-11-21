Следственный комитет и прокуратура проверят жалобы липчан из села без воды, газа и дорог

Жители села Ленино Липецкого района пожаловались на отсутствие инфраструктуры, транспорта и воды. Речь идет о территории коттеджного поселка "Романово" за бывшим постом ГИБДД.

В своем видеообращении липчане рассказали, что у них нет воды, газа. После дождей и снега дороги размывает так, что даже скорая помощь не может добраться до пункта назначения. А к единственной остановке автобус приезжает всего 3 раза в день. А также добавили, что уже долгие годы пишут о проблемах в различные инстанции, но безрезультатно.

На это обращение обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя регионального СКР Вадиму Муратову предоставить доклад по ситуации.

Также прокуратура Липецкого района организовала проверку по данному факту. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, специалисты проверят доводы липчан и принят необходимые меры, чтобы устранить нарушения.