Где отключат воду и свет в Липецке 22 ноября

Во вторник 22 ноября в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся садоводческие товарищества Светлана, Сокол-2 и Коммунальник.

Также свет погаснет в частном секторе по улицам Стасова, Карбышева, Брюллова, Белорусская, Арсеньева, Баумана, Рассветная, Сокольская, Третьякова, Арсеньева, Елецкое шоссе, 6; Юношеская, 50; Катукова, 1; переулок Космический, Лунный, Свободный, Курчатова. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера Холодную воду подключат по улицам Кондарева, 1-5, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Леваневского, 1; Островского, 2; Аносова, 2, 4; Дзержинского, 5, 13; Степана Разина, 1; площадь Мира, 5; проспект Мира, 1-17, 2а, 4а, 4б, 5а, 20.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Крупской, 5, 7, 12, 14, 16; Парковая, 2-10; Островского, 14, 15; Суворова, 1, и в частном секторе: улицы Лермонтова, Волжская, Озерная.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Кондарева, 2; Степана Разина, 1; Парковая, 5. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.