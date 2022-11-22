Мемориальную доску в честь погибшего на Украине росгвардейца открыли в школе под Липецком

В Липецкой области открыли мемориальную доску Алексею Деревянко Фото: Предоставлено Росгвардией

В Липецкой области открыли мемориальную доску и "Парту Героя" погибшему в спецоперации росгвардейцу Алексею Деревянко. Это произошло в школе села Порой Добровского района.

По данным пресс-службы региональной Росгвардии, в церемонии участвовали руководители администрации, ветераны, родные прапорщика полиции и его коллеги, ветераны, преподаватели и ученики.

- Важно сохранить в памяти подвиг нашего земляка, который стал для будущего поколения примером мужества и отваги, – отметил глава администрации Добровского района Анатолий Попов.

В конце мероприятия участники возложили цветы к мемориалу и почтили память героя минутой молчания.

Алексей Деревянко родился в 1989 году в селе Порой. После техникума служил в ВС РФ в Севастополе. С 2016 года - в управлении Росгвардии по Липецкой области. Погиб 6 мая в ходе СВО на Украине. Прапорщика полиции Алексея Деревянко наградили орденом Мужества посмертно.