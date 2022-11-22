До +4 градусов, дожди и сильный ветер в Липецке 22 ноября

В этот вторник 22 ноября в Липецке будет пасмурно. Днем столбик термометра поднимется до отметки +4 градуса. Синоптики прогнозируют дожди. Ветер юго-восточный11-13 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.

В среду 23 ноября мало что изменится. Ночью около 2 градусов выше ноля. В светлое время суток до 1 градуса тепла. В первой половине дня дожди. К вечеру температура воздуха опустится до нуля и пойдет снег. Ветер северо-западный с переходом на западный 9-11 м/с. Атмосферное давление продолжит падать, а потом начнет расти и составит 745 мм рт.ст.

Долгота дня - 8 часов 20 минут. Луна убывающая.