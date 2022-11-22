В Липецке 19-летняя девушка в течение месяца воровала деньги из кассы бара

19-летняя жительница Липецкой украла из кассы бара 50 тысяч рублей. Как рассказали в региональном УМВД, в сентябре в полицию обратилась администратор бара, расположенного в областном центре на улице Белянского. Она рассказала, что во время инвентаризации обнаружила недостачу в сумме 53 513 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к пропаже денег причастна неработающая и ранее судимая за кражу 19-летняя жительница Тербунского района. Девушка была постоянной клиенткой бара и подружилась с его работниками. Войдя в доверие к ним, в течение месяца воровка похищала деньги из кассы. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.