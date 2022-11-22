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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:39

Ребенок и взрослый заболели гриппом в Липецке

В областном центре выявили первые случаи заражения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке выявили первые случаи гриппа

В Липецке выявили первые случаи гриппа

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе 7 264 жителя Липецкой области заболели ОРВИ. В Липецке выявили 68,5% от всех случаев. Как уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, 2 человека в областном центре заразились гриппом - взрослый и ребенок. Уровень заболеваемости повысился на 9,6% по сравнению с неделей ранее.

Специалисты обследовали заболевших ОРВИ. У 40% они выявили РС-инфекцию. У 13% - риновирусы. У 11% липчан инфекцию спровоцировали аденовирусы. У 5% - метапневмовирусы. В 9% случаях пробы показали сезонные коронавирусы. В 16% - микст-формы.

Чтобы снизить вероятность заражения, липчанам рекомендуют регулярно проветривать помещения, избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки. При первых признаках ОРВИ обратиться к врачу.