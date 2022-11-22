Информпространство: россияне доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению

Кинопоказы и развлекательные шоу – самые любимые программы телеаудитории.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню телевидения.

Выяснилось, что 31% опрошенных смотрят телевизор каждый день не менее 3-5 часов. Еще 37% включают телевизор каждый день. Большинство из тех, кто телевизор не смотрит вовсе – жители Северного Кавказа.

Среди любимых телепередач россиян лидируют кинопоказы (61%). Далее идут развлекательные программы и шоу (49%), выпуски новостей и информационные программы (47%), научные и образовательные программы (42%), спортивные трансляции (25%), общественно-политические ток-шоу (18%).

Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (48%). Они опережают телеграм-каналы и социальные сети (45%), телевидение (36%), радио и печатные издания (по 8%). 4% не доверяют никаким источникам информации: и здесь лидирует Дальний Восток (10%).

Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству россиян. 56% не пользуются и не собираются пользоваться подписками на платные телеканалы.