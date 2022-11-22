Из-за дождя на дороги Липецка вывели 5 тракторов и 2 ассенизаторские машины

В ближайшие сутки осадки в Липецке вряд ли прекратятся. В среду 23 ноября ожидается дождь со снегом, местами туман и гололед. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в такую погоду городские службы работают в режиме повышенной готовности. В этот вторник на улицы города вывели 2 ассенизаторские машины. Воду уже откачали на улицах Парковая, Кузнечная, Ильича, на подъездах к Петровскому мосту и в Желтых Песках.

Также на дежурство вышли 5 тракторов и более 30 сотрудников управления благоустройства. Они очищают ливневки от листвы и снега. Начальник управления Дмитрий Пушилин назвал ситуацию на городских дорогах удовлетворительной.