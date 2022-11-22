13 уголовных дел против иностранцев направили в суды Липецкой области за 9 месяцев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи. В нем участвовали, в том числе, представители СКР Липецкой области.

На заседании обсудили итоги деятельности следственных подразделений за 9 месяцев 2022 года. За этот период расследовали почти 56 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. Глава ведомства обратил внимание, что количество таких преступлений, совершаемых мигрантами, значительно выросло. И поручил повысить их раскрываемость.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, с января по сентябрь поступило 10 сообщений о преступлениях, совершенных иностранцами в Липецкой области. Возбудили 8 уголовных дел: одно в связи с убийством, еще 7 - за дачу взяток. В суд направили 13 материалов в отношении мигрантов.