Холодную воду отключат на 9 улицах Липецка 23 ноября

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 23 ноября в Липецке вновь отключат воду и свет. Причина - ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Меркулова, 37, 39, 39а, 41; Юношеская, 50; проспект 60 лет СССР, 9, 11а, 13, 15, 16а, 17, 19, 21; Елецкое шоссе, 6. Также без электроэнергии останутся садоводческие товарищества Светлана и Коммунальник. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0-220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Интернациональная, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 53а, 55, 57, 61; Белянского, 8; Катукова, 4а, 6; проспект Победы, 128, 128а, 130, 134. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника: переулки Дружный, Клеверный, Чистый, Любимый, Усадебный.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк воду подвезут по адресам: Катукова, 4; Белянского, 8; Интернациональная, 61, а также по заявкам липчан. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.