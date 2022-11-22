Липецкий ЛКС вылетел из Кубка России

26 ноября ЛКС проведет очередной матч чемпионата России в высшей лиги в Архангельске с местным клубом «Поморье». Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В спорткомплексе «Атлант» состоялся второй матч 1/4 финала Кубка страны по мини-футболу. Местный ЛКС принимал на своем паркете «Норильский никель». После поражения в первой встрече со счетом 1:6 нашим землякам для выхода в полуфинал требовалось побеждать с разницей в шесть и более мячей. В подобный исход в противостоянии с клубом из Суперлиги мало кто верил.

Чуда не произошло. Главное, что автор единственного гола в ворота норильчан в первой встрече Физад Низамутдинов сдержал слово - ЛКС сыграл лучше. Хоть и проиграл, но счет куда терпимее – 3:4. Причем, победный гол «Норильский никель» провел после неоднозначного пенальти. Дубль у липчан оформил Александр Дунец (4-я, 1:0, 41-я, 2:3), еще один мяч провел Александр Сурин (41-я, 3:3).

- В двух матчах нам тяжело пройти такого соперника, но всегда надо понимать, что важно выигрывать каждое единоборство, все идет в копилку, - заметил после второй встречи главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - В класс сильнейших надо приходить вот с этими играми. Опыта нам пока не хватает. Заменить его тренировкой невозможно. Те скорости и мастерство, с которыми мы столкнулись, для нас пока редкость. Сегодня постарались сыграть достойно, с уважением и любовью к тем болельщикам, которые пришли, несмотря на вчерашний результат, хотели их отблагодарить. Считаю, что сегодня нам удалось выглядеть достойно.

Теперь 26 ноября ЛКС проведет очередной матч чемпионата России в высшей лиги в Архангельске с местным клубом «Поморье». Начало игры в 13:00.