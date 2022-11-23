Под Липецком мужчина выгнул двери и поцарапал ножом чужой Форд Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области 52-летнему жителю Ельца ножом поцарапали автомобиль. Об этом он заявил в полицию. Так, ночью мужчина с другом приехали в кафе-бар, чтобы купить алкоголь. Приятель сходил в заведение и вышел вместе с неизвестным.

Последний попросил довезти его до дома, но ельчанин ему отказал. Тогда злодей ударил его кулаком по лицу. Завязалась драка. Незнакомец понял, что не справится с двумя. Он достал нож и начал бить им по кузову машины. А после и вовсе выгнул все четыре двери Форда в обратную стороны.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого "по горячим следам". Им оказался 38-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.