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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 6:44

Под Липецком мужчина выгнул двери и поцарапал ножом чужой Форд

Злодей рассердился на ельчанина, который отказался довезти его до дома
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком мужчина выгнул двери и поцарапал ножом чужой Форд

Под Липецком мужчина выгнул двери и поцарапал ножом чужой Форд

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области 52-летнему жителю Ельца ножом поцарапали автомобиль. Об этом он заявил в полицию. Так, ночью мужчина с другом приехали в кафе-бар, чтобы купить алкоголь. Приятель сходил в заведение и вышел вместе с неизвестным.

Последний попросил довезти его до дома, но ельчанин ему отказал. Тогда злодей ударил его кулаком по лицу. Завязалась драка. Незнакомец понял, что не справится с двумя. Он достал нож и начал бить им по кузову машины. А после и вовсе выгнул все четыре двери Форда в обратную стороны.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого "по горячим следам". Им оказался 38-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.