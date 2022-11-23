Виктор Петров уходит с поста гендиректора липецкого Фонда капремонта

Фото пресс-службы Фонда капремонта по Липецкой области Фото: с сайта

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области покидает свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФКР в эту среду 23 ноября. Виктор Петров переходит на новую должность в Фонд развития территорий. Он будет руководить подразделением, занимающееся строительными и восстановительными работами в сфере коммунального хозяйства на федеральном уровне.

Виктор Петров проработал в областном ФКР 9 лет. Под его руководством в регионе благоустраивали территории, усовершенствовали нормативно-правовую базу по линии капремонта, иначе стали следить за качеством работ подрядчиков. Также под контролем Петрова восстанавливают 25 многоквартирных домов и зданий соцкульбыта в Мариуполе.

Напомним, что ранее на повышение пошли вице-губернатор Константин Востриков и начальник управления ЖКХ Александр Завертяев. Теперь они трудятся в федеральных структурах.