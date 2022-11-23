Полиция ищет липчанку, укравшую кошелек с магазине

В Липецке ищут женщину, которая похитила кошелек. Это произошло 11 ноября около 12 часов дня в сетевом магазине в районе Сокола. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, она вытащила у покупателя кошелек, в котором было 5 500 рублей.

На вид ей 45-50 лет. Рост 170 сантиметров. Среднего телосложения. Она была в черном пуховике с капюшоном и такого же цвета штанах. В черных кожаных ботинках. На голове шапка серого цвета.

Всех, кто знает эту женщину, просьба сообщить в отдел полиции №5. Телефон дежурной части: 8(4742)48-00-02. Также можно позвонить по номеру 8-904-685-15-01, 02 или 112. Анонимность гарантируется.

Напомним, что в Ельце завели уголовное дело на мужчину, который поцарапал чужой Форд и вывернул двери машины. Подробности здесь.