Жителя Ивановской области осудят в Липецке за убийство многодетной матери на Университетском

В Липецке будут судить 52-летнего жителя Ивановской области, который убил многодетную мать в микрорайоне Университетский. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Злодею грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, утром 2 сентября пьяный мужчина на крыльце подъезда дома по улице Белянского изрезал бывшую 37-летнюю сожительницу. Он не менее 4 раз ударил ударил ее охотничьим ножом в область туловища. Несчастная скончалась в течение 1-2 минут. У нее осталось трое детей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, изверга задержали в Воронеже, куда он бежал после злодеяния. Он признал вину и пояснил, что 2 года жил с женщиной, а потом она ушла от него. Мол, не вынес разрыва.

Прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.