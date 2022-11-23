Безработный украл из салона связи в Липецке 9 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецке обокрали салон сотовой связи по улице Зегеля. Неизвестный похитил из кассы офиса 9 тыс. рублей. Представители салона написали заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 35-летний мужчина.

Оказалось, что в тот день липчанин зашел с другом в кафе, который находится рядом с салоном связи. Он заметил, что касса с деньгами открыта. Пока приятель заказывал еду, злодей украл деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет тюрьмы. В настоящее время горожанин находится под подпиской о невыезде.