В Липецке расторгли договор с подрядчиком из-за залитых квартир в домах на Терешковой

В Липецке в реестр недобросовестных подрядчиков включили еще одну организацию. Фирма занималась капремонтом многоквартирных домов. Так, в зданиях по Терешковой, 32/1 и 32/2 подрядчик убрал с крыши старое покрытие, а новое так и не уложил. Из-за этого залило квартиры верхних этажей. Вопрос о компенсации ущерба решается.

Как сообщили в пресс-службе регионального ФКР, организация должна была отремонтировать инженерные сети в этих домах. Но почему-то не сделала этого. На претензии в компании не реагировали. В итоге с фирмой расторгли договор в одностороннем порядке.

Фонд капремонта провел торги и определил нового подрядчика, который завершит ремонт крыши. В домах также обещают заменить трубы теплоснабжения. Остальные работы перенесли на 2023 год.