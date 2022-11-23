В лобовом ДТП с грузовиком на трассе под Липецком погиб пассажир Мерседеса

Смертельное ДТП в Задонском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Смертельное ДТП случилось ночью 23 ноября в Липецкой области. В Задонском районе на 247 км трассы Орел-Тамбов лоб в лоб столкнулись Мерседес и грузовик Рено. По предварительным данным, 47-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, погиб 39-летний мужчина из Мерседеса. Водитель иномарки и еще один пассажир в больнице. За рулем грузовика был 46-летний мужчина из Ростовской области.

Смертельное ДТП в Задонском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Липчан настоятельно просят соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей. В случае происшествия звонить экстренным службам по бесплатному номеру "112". Звонки принимаются круглосуточно.