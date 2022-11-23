Пропавшего под Липецком рыбака нашли мертвым в реке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в реке нашли тело пропавшего рыбака. 60-летний житель села Плавица Добринского района ушел к водоему 20 ноября. Вечером родственники забеспокоились - он не вернулся домой, на связь не выходил.

Полицейские, обследовав берег реки Плавица, нашли его снасти. 22 ноября нашли тело несчастного. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводится проверка. Специалисты устанавливают причины смерти мужчины.

Жителей региона просят быть осторожнее у водоемов. Скоро на реках начнет образовываться первый лед. Липчанам не рекомендуют выходить на него, не рисковать своей жизнью и здоровьем. Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а потом на середине.