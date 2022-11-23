Экс-начальнику отдела безопасности колонии грозит до 10 лет за избиение заключенного

В Липецке будут судить экс-начальника отдела безопасности исправительной колонии за избиение заключенного. Его обвиняют в совершении преступления по п. "а" ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы.

Так, вечером 24 мая в здании исправительной колонии мужчина побил осужденного за нарушение правил внутреннего распорядка. Следствие считает, что он вышел за пределы своих полномочий, нарушил права потерпевшего, а также подорвал авторитет государственной власти.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили и пресекли во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ России. Вину бывший сотрудник колонии не признал, выдвинув свою версию случившегося. Но доказательства опровергли его доводы. Уголовное дело направили в суд.