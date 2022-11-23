Кому отключат холодную воду и свет 24 ноября в Липецке

В четверг 24 ноября в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. На сетях продолжаются ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся дом №50 по улице Юношеская, №6 по Елецкому шоссе, а также садоводческие товарищества Светлана и Коммунальник. Дополнительная информация в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Белянского, 8; Папина, 1а, 1б; Союзная, Урожайная, Мирная, Биологическая; Архангельская, Усманская, Астраханская, Силикатная, Гидромеханизации.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Папина, 2б; Силикатная, 19; Белянского, 8. После окончания работ вода может быть мутной. Подробности в диспетчерской по телефонам: *175, 236-175.