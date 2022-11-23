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НовостиСпорт23 ноября 2022 19:46

Липчанин Дмитрий Якушев выиграл первенство России по дзюдо

Турнир проходит в Красноярске
Алексей СЕРГУНИН
Дмитрий Якушев (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Дмитрий Якушев (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

На татами дворца спорта имени Ивана Ярыгина соревнуютя почти 700 спортсменов со всей страны. Воспитанник ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Дмитрий Якушев завоевал золотую медаль. Ученик Игоря Деулина и Станислава Алексеева одержал победу в весовой категории свыше 100 кг.

Дзюдо можно по праву назвать одним из самых популярных видов спорта в нашем регионе. В Липецкой области дзюдо занимается более четырех тысяч спортсменов.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липецкий ЛКС вылетел из Кубка России. Теперь 26 ноября наши парни проведут очередной матч чемпионата России в высшей лиги в Архангельске с местным клубом «Поморье». Начало игры в 13:00.